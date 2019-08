Spal-Atalanta streaming e diretta Tv Serie A: dove vedere il match del 25/8

Questo pomeriggio, alle ore 20:45, andrà di scena il match di Serie A Spal-Atalanta. Le due compagini si sfideranno dinanzi ad una grande cornice di pubblico allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara.

SPAL-ATALANTA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Mister Semplici costretto a rivoluzione le corsie laterali vista la cessione di Lazzari e il grave infortunio a Fares: fasce affidate dunque a D’Alessandro e Di Francesco. In porta spazio ad un altro nuovo acquisto come Berisha. Lo schema di base, poi, è sempre lo stesso: il solido e imprevedibile 3-5-2. Per la sfida contro la Spal Gasperini ripartirà dalle certezze dello scorso anno, sicuramente verrà riconfermato il 3-4-1-2. In attacco scelte quasi obbligate, con Ilicic squalificato spazio a Muriel e Zapata con Gomez a supporto.

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Di Francesco; Petagna, Moncini. All. Semplici

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. All. Gasperini

SPAL-ATALANTA: INFO STREAMING E DIRETTA TV

Per vedere Spal-Atalanta in diretta TV basta collegarsi a Sky Sport Serie A (canale 203) o a Sky Sport 253. Per vedere il match in streaming occorre invece essere abbonati Sky per accedere a Sky Go oppure, in alternativa, sottoscrivere un abbonamento a NOW TV, la web TV di Sky.