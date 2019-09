Spezia-Crotone streaming (Dazn) e orario della partita di Serie B, oggi, 31 agosto

Seconda giornata del campionato cadetto per Spezia e Crotone, due compagini che hanno iniziato con dei risultati positivi i rispettivi campionati e che quest’ oggi, alle 18:00, saranno impegnate nella sfida dello stadio “Picco” per tentare di allungare la striscia positiva.

Spezia-Crotone: presentazione del match



Lo Spezia di mister Italiano, ha subito dimostrato di avere intenzioni serie, per ció che riguarda questa stagione, schiantando con un perentorio 0-3 il Cittadella, finalista dei playoff lo scorso anno.

In gol sono andati Ricci (grande ex della sfida al Crotone), Mora (ex, trs le altre, della Spal) e Galabinov, uomo con esperienza da vendere anche in Serie A. Ció significa che I liguri, che stazionano già da tempo nelle zone alte della classifica, hanno tutta la voglia di provare a compiere il salto di qualità definitivo, e raggiungere la tanto agognata promozione in massima serie.

L’ avversario di oggi, il Crotone di mister Stroppa, ha ottenuto un buon punto nel derby calabrese con il Cosenza e, sebbene non sia riuscito a trovare la via della rete, ha espresso un gioco sicuramente migliore rispetto ai diretti avversari.

Tra le possibili assenze per I calabresi, da segnalare quelle di Spolli e segnalareMaxi Lopez, non al meglio della condizione. Per I liguri assenti Acampora in mediana con Mastinu e Bidaoui defezioni sulle fasce.

Spezia-Crotone streaming Dazn e orario della partita

La gara tra Spezia e Crotone è prevista per oggi alle ore 18:00. La gara sarà visibile su Dazn (https://prf.hn/click/camref:1101l4p7f/adref:supernewsart), piattaforma che consente, previo il pagamento di un abbonamento mensile da 9,99€, di vedere I principali match della Serie A e dei campionati esteri, oltre a una selezione di diversi altri sport (tennis, volley, motori). Si puó avere accesso alla piattaforma da diversidispositivi: smatrt tv, tablet, Smartphone e PC.