Stootman-Inter, i nerazzurri contattano l’olandese

Perso Nainggolan oramai con le valige pronte per Cagliari, l’Inter di Antonio Conte non perde tempo e sonda altri calciatori per la zona mediana. Il tecnico pugliese vuole calciatori dotati di grande intelligenza tattica e capacità di interdizione. Il profilo stilato da Conte è quello di un calciatore duttile, affidabile e totalmente fuori dalle vicende extra calcistiche. Oramai è noto che all’attuale allenatore dell’Inter, non piacciono i piantagrane in squadra. La Gazzetta dello Sport rivela di un interessamento da parte della società nerazzurra per Kevin Strootman. Il mediano olandese ex Roma è reduce dall’esperienza con il Marsiglia di Rudi Garcia. A livello di caratteristiche, il giocatore si sposerebbe con quelle elencate da Conte ma ci sono dei punti interrogativi come la fragilità fisica che affligge l’olandese.

Gia dai tempi in cui militava nella Roma, Strootman ha da sempre accusato degli acciacchi e Conte vuole un giocatore che possa garantirgli un rendimento costante. Il Marsiglia potrebbe liberarlo per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Prezzo non esorbitante ma neanche poi così basso per un classe 1990. Tra le fila del Marsiglia, Strootman ha disputato 28 presenze in questa stagione, risultando un giocatore importante per Rudi Garcia. Il rientro in Italia con l’Inter sarebbe per lui ottimo date le ambizioni della società nerazzurra, che però dovrà valutare bene le condizioni fisiche del mediano olandese.