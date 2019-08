Supercoppa di Francia, PSG-Rennes 2-1: Mbappe e Di Maria decisivi (video highlights)

Il PSG di Tuchel trionfa in Supercoppa di Francia battendo il Rennes come da pronostico. Partita dura per i parigini, soprattutto nella prima parte di gara dove la squadra di Stephan ha fatto da padrone.

Il Rennes passa in vantaggio a sorpresa nel primo tempo grazie al gol di Hunou. La punta centrale degli uomini di Stephan sceglie bene i tempi e anticipa Areola con un colpo di ginocchio su cross di Bourigeaud. Una rete a sorpresa che scuote un rintontito PSG, orfano di Neymar in questa finale di Supercoppa. Gli uomini di Tuchel non riescono a sfondare e il Rennes conclude la prima parte di gara sull’1-0. Nella ripresa, i campioni di Francia riescono finalmente a prendere le redini del gioco. Il PSG raggiunge il pari al 57’ minuto con Kylian Mbappe dopo un’azione bellissima. Il talento francese è abile a trasformare in rete il preciso assist di Sarabia dalla destra. Gol semplice per il campione del mondo 2018.

Tuchel sostituisce Ander Herrera con Di Maria e la sostituzione risulta vincente. L’argentino trasforma magistralmente in rete un calcio di punizione al 73’ minuto. Bellissima conclusione a giro alla sinistra del portiere. Il Rennes tenta di scuotersi dopo la rete dello svantaggio, ma non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Areola. Il PSG si porta a casa il primo trofeo stagionale nel segno di Mbappe e Di Maria. Questa squadra non ha bisogno di Neymar? Probabilmente. Sotto il video highlights della finale di Supercoppa di Francia: