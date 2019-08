Suso alla Fiorentina? I viola sognano lo spagnolo dopo il colpo Ribery

La nuova Fiorentina di Commisso prende sempre più forma. La sofferta vittoria in Coppa Italia contro il Monza, ha indotto la squadra toscana a guardarsi intorno in chiave mercato. Il presidente italoamericano sembra essere riuscito nell’intento di trattenere Federico Chiesa a Firenze, nonostante le pressioni da parte della Juventus. In questi giorni, la Viola è riuscita a mettere a segno il colpo Franck Ribery, svincolatosi dal Bayern Monaco, ma si punta ad altri acquisti. Infatti, secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina rimane vigile su Suso del Milan.

Lo spagnolo è giudicato da Marco Giampaolo un calciatore fondamentale per i rossoneri, ma ciò pare non scoraggiare Commisso. Nelle prossime ore, il presidente cercheranno una strategia per mettere a segno un colpo che in ogni caso, appare molto improbabile da realIzzare. Nel taccuino della Fiorentina però, c’è dell’altro.

Ci sono anche De Paul e Berardi

I viola infatti stanno monitorando i profili di Rodrigo De Paul dell’Udinese e Domenico Berardi del Sassuolo. Il primo è reduce da una stagione positiva con i friulani, tanto che l’Argentina ha deciso di convocarlo per la Coppa America in Brasile. Il prezzo del centrocampista è però molto alto e si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro. Cifra troppo avanzata per le casse viola. Berardi vuole fare il salto di qualità in una piazza superiore a Sassuolo, e la Fiorentina potrebbe fare al caso suo. La cifra richiesta dagli emiliani non è proibitiva: 30 milioni di euro. I viola ci pensano.