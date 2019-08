Suso: Quale sarà il suo futuro?

Le voci che volevano Suso lontano dal Milan si fanno sempre meno insistenti. Sembrerebbe infatti che il destino dello spagnolo sia quello di continuare a vestire la maglia rossonera.

L’ultima stagione

Nonostante l’ultima annata sia stata una delle sue migliori stagioni dal punto di vista realizzativo, mettendo a segno 7 gol in 35 presenze, la sua poca continuità, sopratutto nella seconda parte del campionato aveva convinto i dirigenti alla sua cessione, con la quale avrebbero realizzato un’importante plusvalenza, essendo arrivato nel 2015 a parametro zero dal Liverpool.

E le offerte non sono mancate, in Italia si è parlato molto della Roma, ma è notizia delle ultime ore l’offerta rifiutata del Siviglia.

Il giocatore aveva aperto alla destinazione, ma con l’arrivo di Giampaolo un po’ tutto è cambiato.

La situazione

Il giocatore che sembrava in partenza ha trovato un suo grande estimatore.

Giampaolo infatti predilige il possesso palla, il bel gioco e Suso ha tutte le caratteristiche per essere un giocatore di qualità.

Lo spagnolo è stato spostato dietro le punte in queste prime partite amichevoli, dimostrando di essere adatto a questo nuovo ruolo, trovando anche un gran gol da fuori area con il suo mancino.

Il futuro

Il futuro sembra essere chiaro, a meno di offerte irrinunciabili il giocatore resta, in una nuova posizione, che un po’ a sorpresa potrebbe farlo rendere al meglio.