Suso verso la Ligue 1, Lione e Marsiglia sondano lo spagnolo del Milan

Marco Giampaolo vorrebbe inserirlo nel suo progetto Milan, ma Suso potrebbe lasciare la società rossonera prossimamente.Il Milan vuole fare cassa dopo gli acquisti di Leao e Duarte e lo spagnolo sarà il calciatore sacrificato. Gli anni passati insegnano che i conti in società devono restare apposto. La società milanese non vuole tornare a fare il passo più lungo della gamba. Suso vuole nuove esperienze e da quanto emerge dalla ultime ore, il suo futuro potrebbe essere in Ligue 1.

Tuttosport riporta l’interessamento di due colossi del calcio francese come Lione e Marsiglia. Perso Fekir – approdato al Betis – il Lione è pronto a sostituirlo con Suso, giocatore capace di ricoprire egregiamente il ruolo di esterno destro. Pure il Marsiglia vuole rinforzarsi e avrebbe individuato in Suso il

calciatore giusto. Il Milan pretende 30 milioni di euro per lo spagnolo. In rossonero, Suso ha realizzato 20 reti in 104 presenze in Serie A. Un buon bottino per un giocatore partito sempre da posizioni più arretrate ed esterne nell’era Gattuso. Giampaolo vorrebbe trattenerlo ma la presenza di Paquetà è ingombrante per l’ex Genoa, il quale vuole giocarsi le sue chance per disputare il prossimo Europeo 2020 con la sua Spagna. Il Milan vuole chiudere al più presto la questione così da avere un tesoretto ingente. Magari da reinvestire sul mercato.