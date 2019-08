Tegola Real Madrid: si ferma Isco, lesione al bicipite femorale

Partenza complicata per il Real Madrid di Zidane. Dopo il passo falso alla prima giornata al Bernabeu contro il Valladolid, le merengues dovranno fronteggiare l’infortunio del centrocampista Isco. L’infermeria del Real è molto occupata in queste ultime settimane: dopo il grave infortunio di Asensio – che starà fuori per 6-8 mesi – e quelli dei vari Rodrygo, Mendy e del nuovo arrivato Hazard, ora tocca al fantasista spagnolo. L’ex Malaga starà fuori per diverse settimane a causa di una lesione al bicipite femorale destro. Il club ha diramato un comunicato dove rende ufficiale l’infortunio:

“Dopo gli esami da parte dello staff medico del Real Madrid, è stata diagnosticata a Isco una lesione muscolare al bicipite femorale destro. I tempi di recupero sono da valutare”.

Le merengues affronteranno domenica il Villarreal fuori casa. Un avversario non proprio comodo per la Casa Blanca la quale non potrà più fare a meno di giocatori come Gareth Bale e James Rodriguez. I due fuoriclasse, erano stati messi sul mercato da Zidane, malati i vari infortuni che hanno afflitto la rosa madrilena, Zidane non potrà più farne a meno. Infatti, i due calciatori sono stati utilizzati dal tecnico francese in queste ultime apparizioni. Deludendo però le attese in campo.