Torino-Sassuolo streaming e diretta Tv Serie A: dove vedere il match del 25/8

Questa sera, alle ore 20:45, andrà di scena il match di Serie A Torino-Sassuolo. Le due compagini si sfideranno dinanzi ad una grande cornice di pubblico allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il Torino è rimasto imbattuto in 10 delle 12 sfide di Serie A contro il Sassuolo. L’ultimo successo neroverde è arrivato nell’aprile 2016 sotto la gestione di Eusebio Di Francesco. Si preannuncia sicuramente una sfida interessante tra due squadre forti e organizzate.

TORINO-SASSUOLO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Walter Mazzarri dovrà fare i conti con la vicinanza tra l’impegno europeo e il match di campionato, anche se la rosa corta non gli permette grandi rotazioni. Bonifazi, Rincon e Aina scalpitano per un posto dal primo minuto. In casa Sassuolo, invece, squalificati Magnanelli e Berardi, nel tridente confermatissimo Boga ed esordio in campionato per Caputo, con Djuricic che dovrebbe essere il terzo componente.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bonifazi; De Silvestri, Meitè, Rincon, Ansaldi; Berenguer; Belotti, Zaza. All. Mazzarri

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang, Traore; Brignola, Caputo, Boga. All. De Zerbi

TORINO-SASSUOLO: INFO STREAMING E DIRETTA TV

Per vedere Torino-Sassuolo in diretta TV basta collegarsi a Sky. Le due squadre scenderanno in campo alle 20:45 di domenica 25 agosto nella cornice dello Stadio Olimpico-Grande Torino. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport o in streaming sulla piattaforma Sky Go.