Tottenham-Bayern Monaco 8-7 d.c.r. All’Allianz Arena di Monaco di Baviera il Tottenham di Mauricio Pochettino si aggiudica la 6.a edizione dell’ Audi Cup battendo il Bayern Monaco ai calci di rigore dopo il 2-2 dei 90 minuti regolamentari. Gli ‘spurs’ si erano portati in vantaggio di 2 reti grazie ai gol di Lamela al 19′ e di Eriksen al 69′, bavaresi che poi rialzano la testa e trovano la rete del 2-1 al 62′ con il giovane Arp e poi all’ 82′ con un altro giovane Davies portano le due squadre ai rigori. Dal dischetto. Dagli 11 metri si va ad oltranza è l’errore decisivo porta la firma di Jerome Boateng.

Tottenham-Bayern Monaco. All’Allianz Arena di Monaco di Baviera, calcio d’inizio alle ore 20.30, il Tottenham di Mauricio Pochettino affronta il Bayern Monaco di Niko Kovac, per la finale della 6.a edizione dell’Audi Cup, nel pomeriggio si giocherà la finale 3°-4° posto Real Madrid-Fenerbahce. Ricordiamo che L’Audi Cup è un torneo amichevole organizzato dal Bayern Monaco e che è giunto alla 6.a edizione in questo 2019, le altre edizioni si sono tenute nel 2009, 2011, 2013, 2015 e 2017. Il regolamento del torneo prevede in caso di parità nei 90 minuti, la disputa dei calci di rigore. Il Tottenham in semifinale ha battuto 1-0 il Real Madrid grazie alla rete di Harry Kane al 22′, mentre i tedeschi del Bayern Monaco si sono sbarazzati dei turchi del Fenerbahce con il tennistico punteggio di 6-1, le reti sono state messe a segno da Sanches al 22′, Goretzka al 28′, la tripletta di Muller al 31′, 44′ su calcio di rigore e al 58′, infine la rete di Coman al 40′. Gli ‘spurs’ hanno preso parte nel pre-campionato all’ Icc 2019, che concluderanno domenica 4 agosto contro l’Inter, disputando due gare ccontro la Juventus vincendo 3-2 e perdendo 1-2 contro il Manchester United. Il Bayern, invece, ha terminato la propria Icc con 6 punti all’attivo (2 vittoria ed 1 sconfitta), perdendo contro l’Arsenal 2-1 e vincendo contro il Real Madrid 3-1 e il Milan 1-0. Il Tottenham esordirà in Premier League sabato 10 agosto alle ore 18.30 contro la neo promossa Aston Villa, il match è in programma nel ‘Tottenham Hotspur Stadium’. Il Bayern farà il suo esordio in Bundesliga venerdì 16 agosto alle ore 20.30 contro l’ Hertha Berlino, il match è in programma all’ Allianz Arena.

Tottenham-Bayern Monaco, come seguire il match in tv e streaming

Tottenham-Bayern Monaco, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 18, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sportitalia. Infatti l’emittente televisiva diretta da Michele Criscitiello, dopo essersi assicurata i diritti per trasmettere in chiaro l’Icc 2019, si è assicurata la messa in onda dell’ Audi Cup 2019. Per guardare questo match basta collegarsi sul canale 60 del digitale terrestre o guardare la gara in streaming sul sito ufficiale di Sportitalia.