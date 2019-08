Tottenham-Inter 4-5 d.c.r. Al ‘Tottenham Hotspur Stadium’ di Londra l’Inter si aggiudica il match battendo gli ‘spurs’ ai calci di rigori dopo che i 90 minuti regolamentari si erano conclusi con il punteggio di 1-1 grazie alle reti al 3′ di Lucas per i padroni di casa e il pareggio di Sensi al 36′ per i nerazzurri. Dagli undici metri decisivi gli errori di Eriksen e Skipp per i padroni di casa, mentre nei cinque tiratori dell’Inter sbaglia solo Puscas e il rigore decisivo lo ha segnato Joao Mario. Il Tottenham con questa sconfitta chiude l’ Icc 2019 con 4 punti in virtù del punto conquistato contro l’Inter, mentre i nerazzurri con i 2 punti ottenuti in questo match chiudono il torneo con 3 punti.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS TOTTENHAM-INTER



Tottenham-Inter. Al ‘Tottenham Hotspur Stadium’ di Londra il Tottenham di Mauricio Pochettino ospita l’Inter di Antonio Conte per l’incontro valevole per l’Icc 2019, questo sarà l’ultimo incontro del torneo per entrambe le squadre. All’ Icc 2019 hanno preso parte ben 12 squadre: Arsenal, Manchester United, Tottenham, Bayern Monaco, Inter, Juventus, Milan, Fiorentina, Real Madrid, Atletico Madrid, Chivas e Benfica. Queste 12 squadre sono inserite in un unico girone da 12 ed ogni squadra giocherà in totale 3 sfide. Il regolamento della competizione prevede l’assegnazione dei 3 punti alla squadra che riuscirà a vincere nei 90 minuti regolamentari, 2 punti alla squadra che s’imporrà ai calci di rigore, 1 punto alla squadra perdente dopo i rigori e 0 punti alla squadra che verrà sconfitta nei 90 minuti regolamentari. Il rendimento delle due squadre all’interno della competizione non ha soddisfatto pienamente le aspettative, infatti gli ‘spurs’ in 2 gare hanno raccolto 3 punti vincendo all’esordio contro la Juventus 3-2 e perdendo contro il Manchester United 2-1; per quanto concerne l’Inter, i nerazzurri hanno raccimolato 1 solo punto complice la sconfitta all’esordio sempre contro lo United per 1-0 e la sconfitta ai rigori contro la Juventus. Prima di questo match, gli ‘spurs’ hanno preso parte all’ Audi Cup conquistando il trofeo battendo in finale i padroni di casa del Bayern Monaco e vincendo in semifinale contro il Real Madrid. L’Inter, invece, ha affrontato il Psg in un altro torneo estivo, l’ International Super Cup battendo i parigini sempre ai caldi di rigore. Per il Tottenham sarà l’ultimo match prima dell’avvio della Premier League che avverrà sabato 10 agosto alle ore 18.30 contro l’Aston Villa, mentre l’Inter esordirà in campionato lunedì 26 agosto alle 20.45 contro il Lecce.

Tottenham-Inter, le probabili formazioni. QUI TOTTENHAM– Il tecnico degli ‘spurs’ Mauricio Pochettino fa prove di campionato e schiererà la migliore formazione possibile, modulo 4-2-3-1 per il tecnico argentino con Lloris tra i pali; i terzini saranno Foyth e Rose, mentre al centro della difesa spazio a Alderweireld e Vertonghen; in mediana spazio a Winks e Ndombele; il trio offensivo alle spalle dell’ uragano Kane sarà composto da Lamela, Eriksen e Son. QUI INTER- Il tecnico nerazzurro Antonio Conte è alle prese con un cantiere ancora aperto considerando che gli attaccanti non sono ancora arrivati alla corte del tecnico salentino, pertanto consueto 3-5-2 con capitan Handanovic in porta ; i difensori saranno Skriniar, De Vrij e D’Ambrosio che giocherà al posto dell’infortunato Godin; il centrocampo a 5 sarà formato da Candreva, Barella, Brozovic, Sensi e Dalbert; gli attaccanti saranno Perisic ed Esposito.



Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Foyth, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Ndombele; Lamela, Eriksen, Son, Kane. All. Pochettino.

Inter (3-5-2): Handanovic: Skriniar, De Vrij, Godin; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Dalbert; Perisic, Esposito. All. Conte.



Tottenham-Inter, come seguire il match in tv e streaming

Tottenham-Inter, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 16, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sportitalia. Infatti l’emittente televisiva diretta da Michele Criscitiello si è assicurata la messa in onda di tutte le partite dell’ Icc 2019. Per guardare questo match basta collegarsi sul canale 60 del digitale terrestre o guardare la gara in streaming sul sito ufficiale di Sportitalia.

Tottenham-Inter, i precedenti. L’ultimo precedente in assoluto tra le due formazioni risale alla scorsa Champions League quando a Londra, si giocava nel mitico Wembley, gli uomini di Pochettino vinsero 1-0 contro l’Inter di Spalletti, il gol degli ‘spurs’ fu di Eriksen, quel match era la gara di ritorno della fase a gironi. La gara d’andata fu vinta 2-1 dall’Inter con i gol in rimonta di Icardi e Vecino a rimontare l’iniziale vantaggio dello stesso Eriksen.