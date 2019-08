Tottenham-Newcastle: diretta tv e streaming, dove vedere il match di Premier League 25 agosto, ore 17:30

Tottenham-Newcastle sarà l’ultimo incontro della terza giornata di campionato della Premiere League 2019/2020 (in contemporanea con Wolverhampton-Burnley). Le due compagini scenderanno in campo alle ore 17:30 di oggi 25 agosto. La squadra guidata da Pochettino arriva da due risultati di spessore, il primo contro l’Aston Villa, nel quale hanno messo a segno tre gol e ne hanno subito uno, il mattatore è stato il solito Harry Kane; l’uragano inglese ha messo realizzato una doppietta nel giro di quattro minuti, tra l’86’ e il 90′, portando i suoi al trionfo. Nella seconda partita gli Spurs si sono battuti con i campioni in carica del Manchester City, con i quali hanno pareggiato, portando a casa un punto importante. Il Newcastle, invece, ha avuto un avvio di stagione tutt’altro che felice, con due sconfitte nelle prime due gare. Il primo dei k.o è arrivato per mano dell’Arsenal di Emery, con il risultato di 0-1, mentre il secondo match ha visto i ragazzi di Steve Bruce perdere per 3-1 in casa del Norwich City. Perciò gli ospiti andranno in cerca di una impresa per portare a casa i primi punti della stagione, mentre i padroni di casa punteranno a mettere in cascina ulteriori punti per rimanere fissi nel gruppo di testa. La partita sarà trasmessa da Sky Sport Uno e Sky Sport Football, con il live disponibile su Eurosport e Goal.com.