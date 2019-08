Tottenham, salta Dybala: ecco chi è il sostituto

Tottenham scatenato in quest’ ultimo giorno di mercato. Dopo aver visto sfumare Dybala, che resta (momentaneamente) a Torino, gli spurs hanno ufficializzato l’ acquisto di Giovanni Lo Celso dal Betis Siviglia.

Parla comunque argentino, dunque, il gran colpo promesso a Pochettino per la trequarti. Lo Celso arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 60 milioni.

L’ ex trequartista del Psg, viene da una annata piuttosto positiva in Primera División, dove ha segnato nove gol in trentadue presenze. Cifra che sale a 16, se si contano anche I gol nelle coppe (cinque quelli messi a segno in Europa League).

Lo Celso, per caratteristiche, potrebbe essere impiegato nel 4-2-3-1 di Pochettino, con ai lati Son e Alli (o Eriksen). Concorrenza non da poco, dunque,per un giocatore che, in quel di Parigi, non era riuscito comunque a ritagliarsi il giusto spazio.

Pochettino ha comunque insistito affinchè il Tottenham gli prendesse un’ altra pedina sulla trequarti e, dopo aver vanamente inseguito Dybala, ha “ripiegato” su Lo Celso.

Il Tottenham ha dato il benvenuto al ragazzo attraverso I propri profili social, comunicandone l’ acquisizione a titolo temporaneo con possibilità di esercitare il riscatto la prossima stagione.

Contestualmente all’ arrivo di Lo Celso, il Tottenham ha poi annunciato l’ acquisto di Ryan Sessegnon, giovane terzino sinistro, in arrivo dal Fhulam