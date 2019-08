Tutte partite del Milan nel mese di Agosto: dove vederle

Ecco tutti gli incontri che il Milan disputerà durante il mese di Agosto e dove vederli

Ha inizio un mese molto importante, la fine delle amichevoli estive e la partenza della Serie A, qui potete trovare tutti gli impegni che il Milan dovrà affrontare nel mese di Agosto e dove vederli

Il 30 luglio in diretta Sky c’è stato il sorteggio del calendario di Serie A che ha deciso per il Milan una partenza, almeno sulla carta, agibile.

Prima del Derby di Milano del 21 Settembre i rossoneri dovranno affrontare l’esordio di Serie A alla Dacia Arena contro l’Udinese, l’esordio a San Siro contro il Brescia e dopo la prima pausa delle nazionali sfideranno in trasferta al Bentegodi l’Hellas Verona.

I questo mese vedremo quindi gli ultimi impegni amichevoli e finalmente l’inizio delle gare ufficiali.

Sabato 3 Agosto

Ultimo appuntamento della ICC:

Manchester United-Milan ore 18.30

Stadio: Cardiff City Stadium

Diretta tv: Sportitalia

Sabato 10 Agosto

Partita amichevole:

Feronikeli-Milan ore 20.45

Stadio: FadilVokkri Stadium

Diretta tv: –

Sabato 17 Agosto

Partita amichevole: (Da confermare per l’impegno in Coppa Italia del Cesena)

Cesena-Milan

Stadio: Orogel Stadium Dino Manuzzi

Diretta tv: –

Sabato 25 agosto

Partita di Serie A:

Udinese-Milan ore 18.00

Stadio: Dacia Arena

Diretta tv: Sky

Sabato 31 Agosto

Partita di Serie A:

Milan-Brescia ore 18.00

Stadio: San Siro

Diretta tv: DAZN