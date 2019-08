Tutti gli infortunati della seconda giornata di Serie A: Perotti salta il derby. Inter, De Vrij in dubbio…..

Serie A, gli infortunati del secondo turno- E’ già tempo di scendere in campo per le nostre compagini di Serie A. Dopo il ricco assaggio opfferto dalla gara d’ esordio, con partite finite letteralmente in goleada (vedi Roma-Genoa), il massimo campionato riparte con l’ anticipo del venerdì tra Bologna e Spal.

Come di consueto, i tecnici devono far fronte a diversi assenti. Fra questi, spiccano i giocatori infortunati che, chi per un periodo breve chi più a lungo, non potranno dare il proprio contributo alla squadra.

Andiamo a scoprire la lista degli infortunati squadra per squadra, per ciò che riguarda questo turno. Un’ informazione utile anche in ottica fantacalcio, per scoprire quali pedine schierare in vista del week end calcistico.



ATALANTA: ancora indisponibile Castagne

Ancora fuori Castagne nell’ Atalanta di Gianpiero Gasperini: l’ esterno è alle prese con una lesione al menisco sinistro e starà fuori almeno fino a settembre

BRESCIA: Ndoj out, Torregrossa e Magnani in bilico

Una sola grande assenza per Eugenio Corini, che deve rinunciare a Ndoj almeno fino alla sesta gara di campionato. Preoccupano Torregrossa e Magnani, che dovrebbero comunque farcela a recuperare per la sfida al Milan.

CAGLIARI: Tante assenze per Maran. Faragò e Cragno out sicuri

Preoccupazione in casa Cagliari, dove Maran deve far fronte alle assenze sicure di Cragno e Faragò (quest’ ultimo fuori almeno 2 mesi). Anche Pavoletti a rischio per la gara contro l’ Inter, mentre in difesa e a centrocampo provani a recuperare Bradaric e Cacciatore.

FIORENTINA: solo Rasmussen tra gli indisponibili

Sorride Montella, che per la sfida al Genoa dovrà rinunciare solo a Rasmussen ancora alle prese con un’ infezione, e che non dovrebbe essere aggregato al gruppo.

GENOA: tante assenze, soprattutto a centrocampo

Andreazzoli deve rinunciare a Sturaro (rottura del crociato, stop di almeno un mese), Saponara (sulla via della guarigione dopo la lesione del bicipite femorale) e Cassata (con tempi di recupero ancora da definire)

INTER: Godin recupera, De Vrij a rischio…

Fuori uno , dentro un altro. Sliding-doors per la difesa nerazzurra con Godin che pare essere recuperato dall’ infortunio alla coscia, e De Vrji ai box per un problema muscolare



JUVENTUS: fuori Ramsey e Perin, Costa recupera

Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Ramsey nela sfida al Napoli. Il gallese ha accusato una leggera lombalgia e non sarà arruolabile. Fuori anche i lungodegenti Perin e Pjaca, mentre Costa recupera da un leggero fastidio muscolare accusato in settimana.

LAZIO: Lukaku out per un infiammazione al tendine rotuleo

Una sola defezione per Simone Inzaghi, con Jordan Lukaku ancora alle prese con un infiammazione al tendine rotuleo. Rientro previsto per la prossima settimana

LECCE: fuori Fiamozzi e Meccariello, recupera Lo Faso

due assenze pesanti per Liverani, entrambe in difesa, con Fiamozzi e Meccariello che dovrebbero rientrare alla terza giornata dai rispettivi infortuni. Recupera, in attacco, il giovane Lo Faso

MILAN: Hernandez patisce problemi alla caviglia. Reina e Biglia sulla via del recpero

Giampaolo deve ancora rinunciare a Theo Hernandez (lesione alla caviglia), mentre recupera, per la sfida al Brescia, Reina e Bglia (disponibile per piazzarsi in cabina di regia)

NAPOLI: fuori Tonelli, recupera Milik

Ancelotti dovrà fare a meno di Tonelli per la sfida allo Stadium, mentre recupera Milik reduce da un infortunio agli adduttori

PARMA: nessun indisponibile per D’Aversa

Il tecnico dei crociati avrà tutti a disposizione

ROMA: Perotti salta il derby, recupera Spinazzola

Tegola per Fonseca che deve rinunciare a Perotti per i prossimi due mesi (lesione miotendinea retto femorale sinistro). Recupera Spinazzola dal problema al bicipite femorale

SAMPDORIA: Maroni ancora ai box

Una sola assenza per Eusebio Di Francesco, che deve rinunciare al giovane Gonzalo Maroni per un problema alla caviglia.

SASSUOLO: Rogerio resta da valutare

Una sola incertezza per De Zerbi, con il brasiliano Rogerio che resta da valutare in vista della sfida alla Samp

SPAL: Fares fuori fino a dicembre

In casa Spal l’ assenza pesante porta il nome di Fares, cghe, infortunatosi ai legamenti crociati, rimarr fuori sino alla sosta natalizia.

TORINO: Ansaldi ed Edera ai box, recuperano Iago Falque e Lyanco

Due notizie buone, e una cattiva per Walter Mazzarri: il tecnico di San Vincenzo avrà finalmente a disposizione Iago Falque, rientrato dopo i problemi alla coscia sinistra, e Lyanco. Resta fuori Ansaldi infortunatosi al bicipite femorale contro il Sassuolo, e che sarà fuori per almeno due mesi, e Simone Edera, alle prese con un problema alla spalla, e arruolabile fra tre mesi.

UDINESE: tutti a disposizione di Tudor

Si sorride in casa Udinese: Tudor avrà a disposizione tutti gli effettivi per la gara contro il Parma

VERONA: fuori Di Carmine, Crescenzi e Badu da valutare

Juric deve fare ancora a meno di Di Carmine, che non ha recuperato dal problema alla coscia destra. In dubbio Badu (microembolia polmonare) e Crescenzi (lesione al retto femorale).