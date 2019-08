Twitter, la Lega Serie A si augura il “siuuu” di Cr7, è polemica sui social

Il campionato inizierà sabato alle 18, con l’incontro al Tardini di Parma, con i padroni di casa, e la Juventus, alla ricerca del nono scudetto consecutivo, alla coppa Italia ed alla Champions League ossessione della Vecchia Signora. Sarri, probabilmente, affetto da polmonite (gli auguriamo una pronta guarigione) non ci sarà.

Ma ciò che sta infastidendo, sul mondo social, soprattutto su twitter è un messaggio della pagina ufficiale della Lega Serie A che recita questo messaggio: “Tre volte si è giocato @[email protected] alla 1a giornata e tre volte i bianconeri hanno vinto. Vedremo il primo “SIUUU” stagionale di @Cristiano?”

C’è in questi momenti un bombardamento di polemiche, da parte dei tifosi delle altre squadre, perché non è possibile che la pagina ufficiale della Lega Serie A, si aspetti il primo gol del campione portoghese con la sua famosa esultanza che trascina i tifosi bianconeri. E non solo. Speriamo soltanto che questo campionato sia un po’ più equilibrato rispetto agli ultimi, perché la serie A sta diventando una monotonia calcistica, che fa male a tutti, soprattutto alle tv satellitari, che stanno perdendo parecchi abbonati, e se una pagina ufficiale del campionato italiano presenta così la prima giornata è normale che la fiducia comincia a mancare.