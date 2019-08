Udinese-Milan streaming e diretta Tv Serie A: dove vedere il match del 25/8

Questo pomeriggio, alle ore 18:00, andrà di scena il match di Serie A Udinese-Milan. Le due compagini si sfideranno dinanzi ad una grande cornice di pubblico alla Dacia Arena di Udine. I padroni di casa si presenteranno al Friuli per la prima uscita stagionale con Tudor in panchina, che ha guidato i friulani alla salvezza dopo l’esonero di Nicola. Sulla panchina del Milan, invece, ci sarà il nuovo tecnico Giampaolo. Inoltre, sarà Fabrizio Pasqua l’arbitro di Udinese-Milan, match valido per la 1° giornata di Serie A.

UDINESE-MILAN: LE PROBABILI FORMAZIONI

I rossoneri hanno ancora qualche dubbio di formazione, che Marco Giampaolo dovrà sciogliere nelle prossime sedute di lavoro. Uno di questi coinvolge le due seconde punte presenti in rosa attualmente: Samuel Castillejo e Rafael Leao. Uno dei due affiancherà Krzysztof Piatek, intoccabile per Giampaolo, con lo spagnolo che parte favorito. Quello di Tudor, invece, dovrebbe essere un 3-5-2 di base simile a quello con cui ha chiuso la passata stagione.

Udinese (3-4-2-1): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Mandragora, Fofana, Stryger Larsen; Pussetto, De Paul; Lasagna.

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Paquetà; Suso; Piatek, Leao.

UDINESE-MILAN: INFO STREAMING E DIRETTA TV

Per vedere Udinese-Milan in diretta TV basta collegarsi a Sky Sport Serie A (canale 203) o a Sky Sport 251. Per vedere il match in streaming occorre invece essere abbonati Sky per accedere a Sky Go oppure, in alternativa, sottoscrivere un abbonamento a NOW TV, la web TV di Sky.