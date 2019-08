Udinese-San Luigi: streaming e diretta tv, dove vedere amichevole 12 agosto

Non è stato un bel precampionato per l’Udinese di Igor Tudor. I friulani non hanno brillato in questa pre-season e c’è preoccupazione intorno alla squadra: delle quattro amichevoli disputate, sono arrivate tre sconfitte contro Ravenna, Al-Hilal e Borussia Dortmund. Ad allarmare di più il tecnico croato è stata la sconfitta con i tedeschi per 4-1, la quale ha destato molte perplessità sul piano difensivo. A riportare linfa ai bianconeri c’è stata l’ultima amichevole vinta con i turchi del Besiktas per 2-0, grazie alle reti di Lasagna e Pussetto. Una vittoria che ha tirato su il morale dopo i tre KO consecutivi.

Domani, gli uomini di Tudor avranno un altro test in vista della prossima stagione di Serie A. L’avversario sarà il San Luigi, club che milita in Serie D. Un test sicuramente importante per Tudor e che servirà per valutare i passi in avanti riscontrati contro il Besiktas. Calcio d’inizio lunedì 12 agosto ore 18.

Udinese-San Luigi, diretta tv e streaming, dove vedere il match lunedì 12 agosto

La sfida amichevole Udinese-San Luigi in programma lunedì 12 agosto alle ore 18, non è al momento disponibile in nessuna rete televisiva per la diretta tv. La partita non sarà disponibile neanche per la visione in streaming. In ogni caso consigliamo di visionare le pagine Facebook di entrambi i club, così come Udinese TV per eventuali aggiornamenti.