UFFICIALE: Juventus-Napoli, autorizzata la vendita dei tagliandi ai tifosi di origine campana

Importante dietrofront da parte della Juventus. La societá campione d’ Italia ha deciso di autorizzare la vendita dei tagliandi, ai tifosi nati in Campania, mettendo fine, così, a una questione che aveva generato non poche polemiche nei giorni scorsi.

Ad annunciarlo, la stessa Juventus, con un comunicato ufficiale apparso sul sito della società, nel quale appare esplicitamente che “la vendita dei tagliandi, è vietata ai soli residenti in Campania, anche possessori di fidelity card e Juventus card”.



In realtà, spetterà all’ Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, pronunciarsi su quest’ ultimo punto, previa determina dell’ organo stesso.

La decisione è arrivata nella mattinata odierna, a seguito di un incontro con il prefetto di Torino, Claudio Palomba che, ai microfoni di CalcioNapoli24 live ha dichiarato come la decisione sia stata presa questa mattina, negli uffici della questura, durante un incontro in piena sinergia con la dirigenza juventina:

“C’ è stata piena collaborazione con la Juventus questa mattina- ha dichiarato il prefetto- l’ importante è che sia garantita la possibilità di vedere il match ai nati in Campania, sui residenti deciderà l’ Osservatorio Nazionale, ma la Juventus mi ha assicurato che metterà fine alla precedente anomalia”.



Si conclude per il meglio una vicenda che rischiava di offuscare la reputazione di un club illustre, e che, di fatto, abolisce un provvedimento per certi versi illogico: quanti sono I sostenitori juventini che hanno origini campane?