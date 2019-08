UFFICIALE: Ribery è un nuovo giocatore della Fiorentina! I dettagli del contratto e la data della presentazione

Alla fine è arrivata anche l’ ufficialità: Franck Ribery è un nuovo giocatore della Fiorentina. La fumata bianca era arrivata già nella giornata di ieri, con l’ esterno ex Bayern pronto a salire sull’ aereo che lo ha portato oggi nel capoluogo toscano. Ora, tramite un comunicato ufficiale, la Fiorentina formalizza l’ accordo, rendendo l’ acquisto di Ribery effettivo. Il calciatore ha apposto la propria firma su un biennale da 4 milioni di euro annui. Uno stipendio non eccessivo, che rientra appieno nei parametri fissati dalla dirigenza toscana.



Nel comunicato diramato dalla squadra viola, vengono resi noti anche la data e l’ orario della presentazione del francese, che dovrebbe avvenire domani, alle ore 17:30, presso la sala stampa “Manuela Righini” all’ interno del Franchi.

Questi, alcuni stralci della nota diramata dalla Fiorentina:

“ACF Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore Franck Ribéry.

Il nuovo calciatore viola sarà presentato domani, giovedì 22 agosto, alle ore 17:30 all’interno della Sala Stampa “Manuela Righini” dello Stadio “Artemio Franchi”

Nella nota, può altresì leggersi che “A partire dalle ore 20:00 i cancelli del Franchi resteranno aperti per consentire ai tifosi di dare il benvenuto al nuovo acquisto viola“.

Si prospetta, dunque, per Ribery, una presentazione in stile Mario Gomez. Anche il panzer tedesco era un ex Bayern, e fu accolto dall’ entusiasmo generale, riuscendo a dare un ottimo contributo nei primi mesi di permanenza. Una serie di infortuni ne condizionarono il rendimento, ma i tifosi auspicano che Ribery possa aver miglior sorte, e coronare a Firenze una fulgida carriera, fatta di tanti record e successi, quasi tutti arrivati nei doidici anni di permanenza in Baviera.