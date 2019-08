Var e falli di mano, iniziano le polemiche in Serie A

Questa prima giornata di campionato, in attesa del posticipo di stasera del Meazza tra Inter e Lecce, è stata già fortemente segnata da errori arbitrali, da errori del Var, fino a falli di mano non chiamati, come quello di Udinese-Milan. Tutto inizia col fuorigioco millimetrico fischiato a Cristiano Ronaldo a Parma. Dal vivo nessuno si era accorto dell’off side, il Var, con Mazzoleni, analizza, ed annulla il gol del portoghese.

Poi, la sera,a Firenze, l’arbitro Massa, ne combina di tutti i colori. Ad iniziare dal rigore subito dal Napoli, passando per la simulazione di Mertens, fino al fallo non fischiato a Ribery, ed anche la distribuzione dei cartellini non proprio univoca per le due formazioni. La nuova regola sul fallo di mani, dice, che è infrazione se:

un calciatore tocca il pallone con le mani-braccia quando queste sono posizionate in modo innaturale aumentando lo spazio del corpo; queste sono al di sopra dell’altezza delle sue spalle. Nell’occasione di Zielinsky, il pallone gli sbatte sul braccio, dopo la ginocchiata di Castrovilli, è un movimento naturale del polacco che cerca di stabilizzarsi sul campo.

Anche nel momento del fallo di Cerri in Cagliari-Brescia, il centravanti rossoblu, tocca il pallone col braccio, senza che lui se ne accorga minimamente. Allora, i calciatori, devono giocare con le manette?

E perché in Udinese-Milan, il Var, non ha richiamato l’attenzione dell’arbitro? Pasqua, non ha visto il braccio di Samir che tocca il pallone. E’ un regolamento da rivedere, che scatenerà ulteriori polemiche, e poi, perché non si mostrano le immagini Var sui megaschermi, come in Inghilterra?