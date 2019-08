Vastese-Benevento: dove vedere in tv e streaming l’amichevole estiva, oggi 13 agosto

Oggi pomeriggio alle ore 18 allo stadio Aragona di Vasto (Chieti) Vastese-Benevento si affronteranno in un’amichevole estiva di preparazione in vista dei rispettivi campionati prossimi alla partenza.

Vastese-Benevento, presentazione del match

Sarà un incontro particolare perchè sulle panchine di Vastese e Benevento siedono due campioni del mondo 2006, ovvero Marco Amelia e Filippo Inzaghi; entrambi sono stati ingaggiate dai loro club lo scorso giugno dopo un’annata, la scorsa non propriamente positiva: il tecnico nato a Frascati è retrocesso con la Lupa Roma nel campionato Eccellenza, mentre il piacentino è stato esonerato al Bologna alla fine del girone d’andata dove aveva totalizzato solamente 13 punti con il terz’ultimo posto in classifica. Purtroppo per Inzaghi, che ha firmato un contratto biennale, anche l’esordio ufficiale in stagione è andato male, visto che i campani hanno perso nell’esordio in Coppa Italia contro il Monza (Serie C) per 4-3 davanti al proprio pubblico, fornendo una prestazione al di sotto delle attese contro una formazione di serie inferiore. La formazione titolare era la stessa dell’anno scorso e quindi in teoria doveva essere ben oliata nei suoi elementi, invece la difesa ha imbarcato acqua con quattro reti subite, ma anche il centrocampo è andato male facendo poco filtro; alla fine l’unico a salvarsi è stato il colombiano Andrès Tello autore di una doppietta.

Questo odierno sarà l’ultimo test estivo prima dell’esordio in campionato che per i giallorossi sarà all’Arena Garibaldi di Pisa contro i nerazzurri locali pieni di entusiasmo vista la promozione lo scorso giugno nella serie cadetta. Quindi il tempo ne è rimasto poco e i tifosi delle Streghe vorrebbero vedere una squadra ai vertici che lotti quanto meno per la massima serie.

La Vastese formazione di Serie D (girone F) dopo la promozione in quarta serie nella stagione 2015-16, ha ottenuto due ottavi posto nei campionati successivi, mentre nell’ultimo è arrivata una salvezza molto sofferta ottenuta solamente ai playout dopo il sedicesimo posto alla fine della stagione regolare.

Negli spareggi la formazione biancorossa è riuscita ad avere la meglio sui molisani dell’Olympia Agnognese: sconfitta per 3-2 in trasferta, ribaltata al ritorno con uno striminzito 1-0 ma che è bastato per la classifica finale migliore rispetto ai suoi avversari (42 punti contro 39). L’obiettivo stagionale della società è quello di ottenere il mantenimento della categoria con più tranquillità visto che nella scorsa stagione sono stati esonerati prima Ottavio Palladini (ad ottobre) e poi Fabio Montani (a marzo); l’ultimo tecnico scelto, ovvero Aldo Papagni è riuscito ad ottenere la salvezza ma non la conferma e così Marco Amelia (contratto triennale per lui) dovrà cercare di portare entusiasmo a una piazza storica come quella di Vasto.

Vastese-Benevento, diretta tv e streaming

L’amichevole estiva Vastese-Benevento, calcio d’inizio ore 18, sarà visibile su OttoChannel.Tv canale campano del digitale terreste (numero 696), o altrimenti in streaming sul sito ottochannel.tv.