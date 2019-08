Venezia-Cremonese: Dove vedere il match in Diretta Tv e Streaming

E’ iniziato con il pareggio per 0-0 tra Pisa e Benevento il campionato di Serie B, che oggi prosegue con una delle partite più attese: Venezia-Cremonese.

Breve analisi

Il Venezia, salvo anche grazie alle vicende extra-calcistiche del Palermo, ha rivoluzionato la squadra, presentata proprio lo scorso Mercoledì davanti ai tifosi.

E’ risaputo come la squadra sia ancora alla ricerca di una prima punta che garantisca la doppia cifra, e che probabilmente verrà acquistata entro la fine del mercato.

La Cremonese si presenta invece con un grande centravanti come Ciofani, candidandosi tra le pretendenti alla promozione in Serie A.

Ecco quindi dove vedere la partita in Diretta Tv e Streaming e le probabili formazioni

Venezia-Cremonese 24/08/2019 ore 21.00

Stadio: Pier Luigi Penzo

Diretta Tv e Streaming: DAZN (Segui live Venezia-Cremonese su DAZN. Attiva subito il tuo mese gratis)

Arbitro: F. Dionisi dell’Aquila

Assistenti: Tardini-Annaloro

Probabili Formazioni

VENEZIA(4-3-1-2) All. A.Dionisi

Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli; Zuculini, Fiordilino, St.Clair; Aramu; Bocalon, Capello.

PANCHINA: Bertinato, Pomini, Casale, Ceccaroni, Lakicevic, Caligara, Gavioli, Lollo, Senesi, Zigoni, Pimenta.

SQUALIFICATI: Maleh

DIFFIDATI: Nessuno

INDISPONIBILI: Marino, De Marino, Vacca, Suciu, Di Mariano

CREMONESE(3-5-2) All. Rastelli

Agazzi; Caracciolo, Dos Santos, Ravanelli; Mogos, Arini, Castagnetti, Deli, Migliore; Palombi, Ciofani.

PANCHINA: Ravaglia, Volpe, Bianchetti, Renzetti, Zortea, Hoxha, Boultam, Soddimo, Cella, Girelli, Piccolo, Montalto.

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: Nessuno

INDISPONIBILI: Terranova