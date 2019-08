Vidal, Conte si muove per portarlo all’ Inter! C’ è uno scoglio da superare….

Arturo Vidal all’ Inter? Antonio Conte lo avrebbe contattato personalmente ricevendone l’ assenso a sposare il progetto nerazzurro.



Dal carattere affine, il guerrero cileno e il tecnico salentino, si conoscono e apprezzano sin dai tempi della Juventus, squadra nella quale Vidal è diventato, forse, il miglior incontrista in circolazione, avendo l’ opportunità di confrontarsi con avversari di primo livello.

L’ ex Bayern è in uscita dal Barcellona, dove Valverde non lo considera più parte del progetto, e pare non abbia nessun problema a raggiungere Conte in nerazzurro, per un ulteriore cambio di “bandiera”, in questa turbolenta estate di calciomercato. A scriverlo, il quotidiano cileno El Mercurio, che prova ad alimentare i sogni nerazzurri.

Beppe Marotta, scopritore del cileno insieme a Paratici, si sarebbe giá mosso per effettuare I primi sondaggi col club catalano.

Sorge un solo problema: il Barcellona, per Vidal, chiederebbe non meno di 35 milioni. Una cifra considerevole, visto e considerato che parliamo di un calciatore che, il prossimo maggio, compirá 33 anni.

Eppure, sul valore tecnico di Vidal non si discute: con lui, l’ Inter avrebbe un centrocampo quasi completo con Barella, dotato di piedi educati all’ impostazione, e Vidal, mezzala box to box, con licenza di segnare.

L’ Inter vuole regalarsi un grande colpo, e il condottiero Conte si è mosso in prima linea per assoldare il guerriero Vidal tra le sue truppe.

Vedremo se l’ affare andrá in porto. Vidal potrebbe rappresentare la “ciliegina” di un mercato, già di per sè ricco di grandi colpi.