Virtus Entella-Livorno streaming e diretta Tv Serie B: dove vedere il match del 24/8

Questa sera, alle ore 21:00 andrà di scena il match di Serie B Virtus Entella-Livorno. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Comunale di Chiavari per la sfida valevole per la prima giornata del campionato cadetto. Il primo incontro in assoluto tra Virtus Entella e Livorno risale alla stagione 2014/15, anno in cui le due squadre partecipavano al campionato di serie B: in Liguria la sfida terminò 1-1, al ritorno a Livorno la gara terminò 2-1 per gli amaranto. Gli ultimi incroci, invece, si sono avuti nella stagione 2015/16: entrambe le sfide sono terminate con il risultato di 0-0.

VIRTUS ENTELLA-LIVORNO: INFO STREAMING E DIRETTA TV

Virtus Entella-Livorno, in programma sabato alle 21:00 allo Stadio Comunale di Chiavari

VIRTUS ENTELLA-LIVORNO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Virtus Entella: Paroni; Valietti, Pellizzer, Chiosa Sernicola; Eramo, Paolucci, Nizzetto; G. De Luca; Mancosu, Morra. Allenatore: Boscaglia

Livorno: Zima, Gonnelli, Di Gennaro, Bogdan, Morganella, Agazzi, Luci, Gasbarro, Marsura, Murilo, Raicevic. Allenatore: Breda