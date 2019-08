Virtus Francavilla-Reggina. Al ‘Giovanni Paolo II’ di Francavilla Fontana la Virtus Francavilla di mister Bruno Trocini ospita la Reggina di Domenico Toscano per l’incontro valido per la 1.a giornata del girone C del campionato di Serie C, il fischio d’inizio è alle ore 16.30. I brindisini hanno quasi completato la rosa prima della chiusura del mercato del 2 settembre grazie al buon lavoro del direttore sportivo Mariano Fernandez, i biancoazzurri disputeranno il loro 4° campionato consecutivo in Serie C. I calabresi, invece, nelle ultime ore di mercato si sono assicurati il bomber argentino German Denis, ex Napoli ed Atalanta, e con questo acquisto la Reggina si candida ad un ruolo da protagonista in questo campionato. La Virtus Francavilla viene dal 6° posto della passata stagione con 55 punti e che ha permesso ai brindisini di prendere parte ai playoff, che si sono conclusi per la Virtus con l’eliminazione agli ottavi di finale per opera del Potenza. I calabresi, invece, ha concluso lo scorso campionato in 7.a posizione con 52 punti, 3 in meno dei brindisini, ed ai playoff la Reggina è stata eliminata dal Catania. I padroni di casa hanno già esordito in questa stagione partecipando alla Coppa Italia eliminado al 1° turno il Novara, mentre al 2° turno è arrivata l’eliminazione contro la Cremonese. Stesso percorso per la Reggina in Coppa Italia, i calabresi al 1° turno hanno eliminato il Vicenza, mentre al 2° turno è arrivata l’eliminazione contro l’Empoli. Virtus Francavilla-Reggina sarà diretta sal signor Daniele Perenzoni di Rovereto coaudiuvato da Moro e Zampese.

Virtus Francavilla-Reggina, come seguire il match in tv e streaming

Virtus Francavilla-Reggina non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.