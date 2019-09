Addio a Fernando Ricksen, l’ex Rangers si spegne a soli 43 anni

Calcio olandese in lutto per la morte di Fernando Ricksen, ex difensore di Rangers Glasgow, AZ Alkmaar e Zenit San Pietroburgo. Ricksen si spegne a soli 43 anni per via della malattia più temuta e che ha grande incidenza negli ex calciatore: la SLA. La sclerosi laterale amiotrofica purtroppo non ha ancora una cura efficace e la ricerca sta tentando di fare dei passi in avanti ogni giorno. Finora vani. Rickens ha lottato contro questa malattia neuro degenerativa dal 2013, quando gli fu diagnosticata. Lascia la moglie Veronica Veselova e la figlia Isabella, di soli 6 anni.

Ex difensore calesse 1976 e dotato di un grandissimo tiro dalla distanza, Ricksen ha disputato 182 presenze nella massima serie scozzese tra le fila dei Rangers Glasgow. La squadra alla quale è sempre stato più legato per i tanti anni di militanza in Scozia, dove ha giocato dal 2000 al 2006. In Scozia, Ricksen ha vinto 2 campionati scozzesi, di Coppe di Scozia, 2 Coppe di Lega scozzese. Si contano altri importanti trofei nella sua brillante carriera, come il campionato russo vinto con lo Zenit nel 2007, così come la Coppa Uefa sempre con lo Zenit nel 2007/2008, agli ordini dell’ex CT di Olanda e Russia, Dick Advocaat. Sempre con lo Zenit portò a casa una Supercoopa di Russia e la Supercoppa Europea, vinta contro il Manchester United di Ferguson. Ha vestito pure la maglia della Nazionale olandese dal 2000 al 2003 per 12 volte. Le più sentite condoglianze alla famiglia da parte di tutta la redazione di SuperNews.