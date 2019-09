Albania-Islanda, vincere per sperare. 6.a giornata del Gruppo H delle Qualificazioni Europei 2020. Martedì 10 settembre, alle ore 20.45, scenderanno in campo l’Albania e l’Islanda. Si gioca all’Elbasan Arena di Elbasan, cittadina albanese di oltre 220 mila abitanti. In classifica i nordici comandano il Gruppo H con 12 punti, insieme a Francia e Turchia. L’Albania di punti ne ha 6. Ricordiamo che le prime due classificate sono qualificati agli Europei 2020. In virtù di questa condizione l’Albania dovrà cercare assolutamente di vincere contro l’Islanda. Il c.t. albanese è Edy Reja, 74 anni ad ottobre e dotato di grandissima esperienza. Sull’altra panchina siederà lo svedese Erik Hamren, dal 2018 c.t. islandese. I nordici vorrebbero cercare di replicare la storica qualificazione a Euro 2016, dove si arrampicarono fino ai quarti di finale.

Albania-Islanda, come arrivano le due squadre al match. I padroni di casa sono reduci dalla sonora sconfitta, 1-4, contro la Francia. Match che è stato preceduto da un curioso fatto. E’ stato suonato per errore l’inno di Andorra, i giocatori albanesi furiosi hanno minacciato di non scendere in campo. Poi è tutto è stato sistemato e la partita si giocata regolarmente. L’Islanda ha vinto agevolmente contro la Moldavia, 3-0 con reti di Sigthorsson, Bjarnason e Bodvarsson. Terza vittoria di fila per gli islandesi, che restano aggrappati a Francia e Turchia in classifica. Sempre martedì 10 settembre, per il Gruppo H, ci saranno Francia-Andorra e Moldavia-Turchia. Tutti i match si giocheranno alle ore 20.45.

Albania-Islanda, come seguire il match in tv e streaming

Albania-Islanda, info tv e streaming. Al momento non ci sono dirette tv o streaming sui canali italiani per seguire il match. L’andamento della partita potrà essere seguito sui social ufficiali delle due nazionali. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 20.45. L’Islanda non vince in Albania dall’ottobre 2012, 2-1 in un match valido per le Qualificazioni Mondiali di Brasile 2014. L’Albania non batte l‘Islanda in casa dal 1991, 2-1 in una partita di Qualificazioni Europei a Svezia 1992.