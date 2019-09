Amiens-Lione: diretta tv e streaming, dove vedere Ligue 1, venerdì 13 settembre

Siamo solamente alla quinta giornata di Ligue 1 e varie squadre stanno tentando di prendere il predominio. In vetta alla classifica ci sono PSG, Rennes, Nizza e Angers. Tutte e quattro con 9 punti. Subito dopo, una fila di squadre a 7 punti, tra le quali c’è pure il Lione di Memphis Depay. Il talento olandese sta vivendo un momento davvero esaltante, sia in Francia che con la nazionale olandese. Tornato vittorioso dalle due trasferte con gli orange, che si sono imposti contro la Germania di Low e l’Estonia durante le Qualificazioni a Euro 2020, Depay vuole continuare a stupire con il suo Lione. L’ex United è in vetta alla classifica marcatori in Ligue 1, avendo realizzato 4 reti in 4 partite più un assist vincente. Un giocatore totalmente rinato e che è tornato a infiammare le platee del calcio internazionale. I tifosi del Lione se lo godono e vogliono vederlo segnare ancora questo venerdì, quando il proprio team affronterà l’abbordabilissimo Amiens.

La squadra di Elsner si trova al terzultimo posto in classifica, avendo vinto solamente una partita nelle prime quattro giornate. Con tanto di tre sconfitte. E’ arrivato il momento di dare una scossa all’ambiente e il match casalingo contro il Lione potrebbe dare la giusta iniezione di fiducia. La partita è in programma venerdì 13 settembre, alle ore 20:45.

Amiens-Lione, diretta tv e streaming, dove vedere il match venerdì 13 settembre, ore 20:45

Il match Amiens-Lione, valido per la quarta giornata di Ligue 1 2019/20, sarà trasmesso in diretta tv su DAZN alle ore 20:45. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio tablet, smartphone o pc, consigliamo di scaricare l’applicazione DAZN su la tv streaming di Sky, NOW TV. Buona visione!