Ancora razzismo in Italia, stavolta al Bentegodi, cori su Kessie e Donnarumma

Purtroppo in Italia, il razzismo, la fa ancora da padrone, e questa volta è successo al Bentegodi di Verona, nella gara di ieri sera, tra l’Hellas ed il Milan, vittorioso per 1-0. Sappiamo che la tifoseria gialloblu, è spesso nominata proprio per episodi di forte inneggiamento al razzismo, e ieri, sono stati beccati Frank Kessie, preso di mira con versi di scimmia, e Gigio Donnarumma, per la sua origine napoletana, con i patetici cori di discriminazione territoriale. Anche l’inviato di Sky, durante la partita, aveva sottolineato questo ennesimo spiacevole episodio. Ma la Figc, cosa fa? quando si mette in moto, e comincia a punire severamente i responsabili come fanno negli altri campionati d’Europa? bisogna ammettere che in Italia, siamo arretrati sotto questo punto di vista. Come se fosse una cosa cosa di passaggio, episodi futili. Invece no. In Italia, è ormai una normalità. I tifosi dell’Inter sostenevano, giustificando anche i tifosi del Cagliari che beccarono Lukaku, che era solo per distrarre gli avversari.

In Inghilterra, sappiamo come funziona, appena beccano i responsabili, li sbattono in galera, senza fargli entrare più negli stadi. In Italia, invece si vedono ancora bandiere e vessilli inneggianti al fascismo e al razzismo. Ricordate l’arbitro Gavillucci? che durante un Sampdoria-Napoli, sospese la gara? fu sospeso, invece d’essere premiato. Mistero.