Andria-Cerignola. Alle ore 15 al ‘Degli Ulivi’ di Andria la Fidelis di mister Giancarlo Favarin ospita il Cerignola di Alessandro Potenza per il recupero della 2.a giornata del campionato di Serie D, girone H, rinviata per le questioni riguardanti il ripescaggio della formazione foggiana, gara che si sarebbe dovuta giocare domenica 8 settembre ed invece si disputerà quest’oggi. I padroni di casa nelle 3 giornate di campionato da loro disputate, hanno raccolto 4 punti in classifica (1 vittoria, 1 pareggio ed 1 sconfitta) e la prima vittoria in campionato è arrivata domenica scorsa nel match casalingo contro il Casarano 1-0, match deciso nei minuti finali da una giocata di Di Filippo. Gli ofantini, invece, in 3 gare disputate hanno raccolto 6 punti in classifica (2 vittorie ed 1 sconfitta) e nello scorso turno è arrivato il primo stop stagionale per la formazione di Potenza, infatti gli ofantini sono stati sconfitti in trasferta dal Brindisi 1-0. Il tecnico della Fidelis, Favarin, ha presentato il match contro gli ofantini dando spazio al trionfo di domenica scorsa contro il Casarano: “Abbiamo ottenuto una buona vittoria contro un ottimo avversario, questo deve darci morale. Questa partita contro il Cerignola non sarà affatto semplice, infatti affronteremo una squadra che punta alla promozione in Serie C” (andrialive.it). Il tecnico degli ofantini, Potenza, invece ha espresso le sue considerazioni in merito al match perso contro i brindisini: “Abbiamo fatto una gara di corsa rispetto al Brindisi. Nel primo tempo dovevamo essere più cattivi e sfruttare al meglio le nostre occasioni, purtroppo nel calcio contano molto gli episodi rispetto al bel gioco. Ora dobbiamo essere concentrati per il recupero contro l’Andria” (tuttocalciopuglia.com). Andria-Cerignola sarà diretta dal signor Roberto Lovison di Padova coadiuvato da Francesco De Santis di Avezzano e Francesco Rinaldi di Policoro.

Andria-Cerignola, come seguire il match in tv e streaming

Andria-Cerignola, info diretta tv e streaming. Questo recupero della 2.a giornata del girone H di Serie D, calcio d’inizio alle ore 15, al momento non dovrebbe essere trasmesso da nessuna televisione, salvo notizie dell’ultima. Per chi volesse seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sfida, potrà seguire gli aggiornamenti testuali sulle pagine Facebook delle due squadre.