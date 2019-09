Argentina-Cile, test amichevole negli Usa. Ricominciano gli impegni delle varie nazionali. Nella notte italiana tra il 5 e il 6 settembre scenderanno in campo l’Argentina e il Cile. Si gioca al Los Angelese Coliseum di Los Angeles, negli Stati Uniti. Una partita che consentirà ai due c.t. di ricominciare a testare i giocatori dopo la Copa America, vinta dal Brasile lo scorso luglio. Lionel Scaloni per l’Albiceleste e Reinaldo Rueda per la Roja cercheranno di sfruttare l’occasione per vedere da vicino i propri elementi, spesso impegnati in campionati lontani dal Sudamerica. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 4 italiane, quando a Los Angeles saranno le 19.

Argentina-Cile, i convocati. QUI ARGENTINA – Scaloni ha convocato i seguenti giocatori per questo impegno amichevole, PORTIERI : Andrada, Armani, Marchesin. DIFENSORI : Otamendi, Rojo, Balerdi, Pezzella, Martinez Quarta, Montiel, Figal, Tagliafico. CENTROCAMPISTI : Acuna, Paredes, Rodriguez, Lo Celso, Dominguez, De Paul, Zaracho, Roberto Pereyra, Palacios, Ocampos, Lanzini, Allister. ATTACCANTI : Correa, Dybala, Lautaro Martinez, Gaich. QUI CILE – Tra i nuovo acquisti dell’Inter c’è anche Alexis Sanchez arrivato dallo United con il pressing di Antonio Conte. Il cileno non è nelle migliori condizioni, ma sfrutterà la Nazionale per inserire minuti nelle gambe e per tornare con una migliore condizione. Nonostante quanto inizialmente comunicato, il Cile (forse su richiesta del giocatore, di certo col placet dell’Inter) ha precettato Alexis Sanchez per l’amichevole che si giocherà giovedì a Los Angeles con l’Argentina.

Argentina-Cile, come seguire il match in tv e streaming

Argentina-Cile, info streaming e tv. Al momento non sono previste dirette in Italia per il match, né in streaming e né in tv. Per seguire la partita bisogna cercare i seguenti canali: beIN Sports Arabia 2 HD, TyC Sports Argentina, TyC Sports Interior, CDF HD, Chilevisión, beIN Sports 2, Fox Sports 4, Šport TV 1, ESPN Deportes+, ESPN Deportes TV. Per lo streaming invece ecco la lista: beIN SPORTS CONNECT Arabia, TyC Sports Play, PPTV Sport China, beIN SPORTS CONNECT F.R., Fox Sports Go. Calcio d’inizio in programma il 6 settembre alle 4, ora italiana.