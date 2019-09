Mercoledì 11 settembre andrà in scena l’affascinante amichevole Argentina-Messico. Il match sarà fortemente seguito dai tifosi del Napoli per via del nuovo acquisto Lozano. Il messicano ha debuttato con un bel gol rifilato ai campioni d’Italia della Juventus a Torino, infiammando la calda tifoseria napoletana. L’ex PSV dovrebbe partire titolare nel match contro gli argentini di Scaloni. L’Argentina vuole ripartire dopo la deludente Copa America disputata in Brasile e in avanti non si affiderà in questo caso a Leo Messi. La pulga è ferma per infortunio e in ogni caso non avrebbe putotuto giocare per via della squalifica inflittagli dalla CONMEBOL, dopo le dichiarazioni contro gli arbitri durante l’ultima Copa America. Il CT si affiderà alla coppia tutta “italiana”, formata da Lautaro Martinez e Paulo Dybala. Entrambi hanno fatto vedere buone cose durante la Copa America, realizzando reti importanti e dimostrando un buon affiatamento. Sono a disposizione di Scaloni pure German Pezzella della Fiorentina, Correa della Lazio e De Paul dell’Udinese. Calcio d’inizio mercoledì 11 settembre, ore 03:30 italiane, nella notte di martedì 10 settembre.

Argentina-Messico: diretta tv e streaming, dove vedere amichevole 11 settembre, ore 03:30

La partita amichevole, Argentina-Messico, in programma mercoledì 11 settembre alle ore 03:30, non sarà trasmessa in diretta tv da nessuna emittente nazionale. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming non possiamo consigliare canali non ufficiali di trasmissione, quindi consigliamo di monitorare le pagine Facebook delle due selezioni per avere maggiori informazioni a riguardo. Qualora ci fossero aggiornamenti per la diretta tv e la diretta streaming del match, la redazione di SuperNews vi terrà informati.