Arzachena-Aprilia: diretta tv e streaming, dove vedere Serie D, 18 settembre

Non ha intenzione di fermarsi l’Aprilia di Giovanni Greco. Le rondinelle biancocelesti che militano nel girone G di Serie D vogliono tentare l’assalto alla Serie C ed entrare nelle serie professioniste. La partenza è stata entusiasmante per l’Aprilia: due vittorie convincenti nelle prime due giornate. Grande protagonista l’attaccante classe 1994 Spano, autore di due reti realizzate tra Nuova Florida e Via Artena. Tra le fila dell’Aprilia milita pure l’ex attaccante della Roma, Daniele Corvia. Classe 1994. La squadra di Greco affronterà in questa terza giornata di Serie D l’Arzachena.

I sardi allenati da Mauro Giorico hanno collezionato una sconfitta all’esordio contro il Budoni, ma poi sono usciti vincenti dalla sfida fuori casa contro l’Ostia Mare. Grazie alla rete di Carducci. Una sfida dunque interessante e che vede favorita l’Aprilia che in caso di vittoria potrebbe approdare al primo posto assieme al Turris con 9 punti. Da segnalare la difesa impenetrabile dell’Aprilia che dopo due gare non ha ancora subito gol. Calcio d’inizio mercoledì, 18 settembre ore 15.

Arzachena-Aprilia: diretta tv e streaming, dove vedere Serie D, mercoledì 18 settembre

Il match valido per la terza giornata di Serie D, girone G, Arzachena-Aprilia, in programma mercoledì 18 settembre alle ore 15, non sarà trasmessa in diretta tv da nessuna emittente nazionale, ma consigliamo di collegarsi alle pagine Facebook dei rispettivi club per una eventuale diretta streaming del match.