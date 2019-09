ATALANTA ABBONAMENTI CHAMPIONS: INIZIO DELLA SECONDA FASE – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, aldilà dell’ultima sconfitta in casa contro il Torino di Walter Mazzarri (partita nella quale i nerazzurri hanno creato tanto ma hanno subito in difesa), ha creato un grandissimo entusiasmo in quel di Bergamo. Il popolo orobico non vede l’ora di vedere la Dea in Champions League e i posti per San Siro (stadio dove giocheranno i bergamaschi) si stanno esaurendo. Oggi è cominciata la seconda fase per quanto concerne la campagna abbonamenti per la Coppa dei Campioni, e nonostante si abbia toccato quota 10 mila (prelazione abbonati), si prospetta di fare ancora di più.

ATALANTA ABBONAMENTI CHAMPIONS: LA SITUAZIONE

ATALANTA ABBONAMENTI CHAMPIONS: LA PAZIENZA (E LA CODA) AUMENTA IL DESIDERIO NERAZZURRO – Stamattina in quel di Bergamo, nei vari punti vendita Atalanta, si è riscontrata una grandissima coda per prendere gli abbonamenti. Pazienza (tanta), ore di attesa, tempo di distribuire tutti i dati e il proprio posto a San Siro è servito. La situazione non cambia online dove il sito di vivaticket aveva subito dei problemi (troppa gente connessa), ma aldilà di tutto, la situazione si è risolta sotto tutti i punti. Staremo a vedere come si evolverà la situazione in termini di dati.