ATALANTA ABBONAMENTO CHAMPIONS: CAMPAGNA FINITA – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida contro il Genoa, ma soprattutto sul debutto in UEFA Champions League contro la Dinamo Zagabria: avversario affrontato nel lontano 1990. In questi casi si dice che l’attesa aumenti il desiderio, soprattutto da parte del popolo atalantino: carico per quella che sarà “la prima volta” in Coppa dei Campioni. Ieri sera si è conclusa la campagna abbonamenti e i risultati sono stati straordinari.

ATALANTA ABBONAMENTO CHAMPIONS: LA SITUAZIONE

Tra code e attesa presenti a San Siro – I tifosi dell’Atalanta si sono presentati in massa nei vari punti vendita nerazzurri per fare l’abbonamento: un contesto dove è successo di tutto e di più. Code interminabili, intasamenti sul sito di vivaticket, tanta pazienza e un pizzico di fortuna: questi erano gli elementi che avevano contraddistinto la campagna per la Champions, ma aldilà di ciò molta gente ha avuto la possibilità di ottenere il tanto desiderato posto in quel di San Siro, e l’atmosfera sarà spettacolare sotto tutti i punti di vista.

ATALANTA ABBONAMENTO CHAMPIONS: IL COMUNICATO DELLA SOCIETA’ BERGAMASCA – Si è chiusa la Campagna abbonamenti 3 gare Group Stage C Uefa Champions League 2019-2020 dell’Atalanta. Sono 15.973 gli abbonamenti sottoscritti che permetteranno di assistere alle partite che i nerazzurri disputeranno allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano contro Shakhtar Donetsk, Manchester City e Dinamo Zagabria