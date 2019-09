ATALANTA ABBONAMENTO CHAMPIONS: IL POPOLO ATALANTINO E’ CARICO – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, aldilà dell’ultima sconfitta in casa contro il Torino di Walter Mazzarri (partita nella quale i nerazzurri hanno creato tanto ma hanno subito in difesa), ha creato un grandissimo entusiasmo in quel di Bergamo. Il tifo atalantino non vede l’ora di vedere la Dea in Champions League e i posti per San Siro (stadio dove giocheranno i bergamaschi) si stanno esaurendo. La seconda fase ha registrato dei numeri abbastanza importanti: aldilà di code, pazienza e intasamenti sul sito di Vivaticket. La campagna abbonamenti per la Coppa dei Campioni è uno dei temi più caldi in questo momento e l’inizio della terza fase (vendita libera) sta arrivando. Ecco tutti i dettagli.

ATALANTA ABBONAMENTO CHAMPIONS: LA SITUAZIONE ATTUALE



ATALANTA ABBONAMENTO CHAMPIONS: ESAURITI TRE SETTORI – Gli abbonamenti per la Champions League, da quando è cominciata la seconda fase (vendita riservata solo ai possessori della Dea Card), i numeri sono notevolmente aumentati: siamo arrivati a quota 15*741 e tre settori sono stati completamente esauriti: primo anello rosso, verde e blu.