ATALANTA, ALLENAMENTO IN QUEL DI ZINGONIA – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è sicuramente una delle squadre più forti del calcio italiano, nonostante la sconfitta interna (a Parma) contro il Torino di Walter Mazzarri. L’attacco sta facendo grandi progressi, ma è la difesa che fa acqua: 5 goal in due partite sono tanti per essere ignorati. Gli abbonamenti stanno andando a gonfie vele e per le partite a San Siro si è toccata quota 15 mila abbonamenti: un risultato semplicemente straordinario, aldilà che sia soltanto la seconda fase. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quello che sarà il programma odierno atalantino.

IL PROGRAMMA DELL’ATALANTA AL CENTRO BORTOLOTTI DI ZINGONIA

Giovedì di lavoro per l’Atalanta al Centro Bortolotti di Zingonia, è questa la parte integrante della programmazione nerazzurra per la sfida contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris. C’è bisogno di andare avanti nonostante le poche pedine a disposizione: al dettaglio ci sono Marco Sportiello, Francesco Rossi, Rafael Toloi, José Palomino, Andrea Masiello, Hans Hateboer, Robin Gosens e Papu Gomez. Da contare anche la valutazione dell’ala Castagne: per lui lavoro differenziato, ma si stanno riscontrando ulteriori progressi a livello di preprazione. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.