ATALANTA ARANA: LA SITUAZIONE DEL NUMERO 13 ATALANTINO – La Dea di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di Marassi contro il Genoa. Una partita nella quale i nerazzurri vorranno riscattare la sconfitta in casa contro il Torino: 3-2 nella quale non basta la doppietta di Duvan Zapata, e sono venuti a galla i problemi sulla retroguardia. Nonostante ciò, c’è grande entusiasmo in quel di Bergamo e gli abbonamenti stanno andando a gonfie vele (tra Champions e Serie A 2019-2020). Al El Desmarque, ha parlato il neo esterno dell’Atalanta Arana: tra obbiettivi e tanta voglia di fare bene.

LE PAROLE DELL’ESTERNO DELL’ATALANTA ARANA

ATALANTA ARANA: “QUI PER FARE BENE” – “Ora sto cominciando un nuovo ciclo con un club molto importante come l’Atalanta. Con la poca esperienza che ho avuto, penso che mi adatterò meglio a Bergamo. Sono stato accolto molto bene da tutti, sono molto contento. Siviglia? Volevo giocare ma non sono riuscito a trovare spazio. Ero pazzo per giocare e non ci riuscivo lì. Aspettavo l’occasione giusta. Non si è fatta con il Corinthians e sono arrivato all’Atalanta: qui mi sento felice e spero di fare bene”.