Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato l’ex bandiera dell’Atalanta Gianpaolo Bellini: tra campionato, voglia di Champions e sul neo capitano Papu Gomez.

LE PAROLE DELL’EX BANDIERA DELL’ATALANTA GIANPAOLO BELLINI

“Sono molto fiducioso sull’Atalanta di questa stagione. Buon gioco, attacco temibile e grinta giusta. Certo, qualche errore in difesa ma penso si possa rimediare. Kjaer? E’ un difensore molto completo che è in grado sia di annullare il gioco che crearlo quando c’è da attaccare. Per la Dea è il profilo giusto. In generale credo che i nuovi acquisti possano fare bene. Arana? Stravedo per questo giocatore, già dal Genoa. Sa perché Gasperini è diverso dagli altri? Convince i giocatori attraverso una filosofia molto particolare: riuscendo ad esprimere al 100% il proprio talento calcistico. Papu Gomez come me? Ognuno ha la propria storia. Alejandro, rispetto a quando c’ero io, è un altro giocatore, in positivo: qualità tecniche eccezionali, ma soprattutto leader. Anche grazie alla mentalità che ha portato Gasperini. Vi svelo un aneddoto: dopo la qualificazione in Champions gli mandai un messaggio per ringraziarlo di tutto quello che aveva fatto. Sentivo l’esigenza di farlo: da bergamasco e da tifoso atalantino. In campionato c’è tempo per recuperare, in Europa può condannarti anche una piccola distrazione. Se dovessimo battere il City sarebbe un risultato epico dal punto di vista storico”.