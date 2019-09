ATALANTA CAMPAGNA ABBONAMENTI – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris. Una partita nella quale i nerazzurri desiderano riscattare la sconfitta contro il Torino di Walter Mazzarri (subita in quel di Parma). La squadra sta lavorando nonostante i tanti assenti per le nazionali e ci sono tutte le carte in regola per sistemare quelle problematiche riscontrate nelle settimane precedenti. Se da una parte si lavora a Zingonia, dall’altra il popolo atalantino è carico per quella che sarà la stagione nerazzurra 2019-20, e infatti è cominciata la “Vendita Libera”. Ecco la situazione.

ATALANTA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019-20: L’INIZIO DELLA SECONDA FASE “VENDITA LIBERA”

ATALANTA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019-20: LA SITUAZIONE – Il 9 settembre cominciava ufficialmente la famosa vendita libera per gli abbonamenti al campionato di Serie A 2019-20. Tra ore di coda, intasamenti sul sito Viva Ticket e un po’ di pazienza, il popolo atalantino ha avuto modo di sottoscrivere il proprio posto allo stadio di Bergamo. Al dettaglio le due curve (Pisani e Morosini) sono esaurite e in tribuna ubi rimangono pochi posti. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.