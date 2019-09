ROMA-ATALANTA: LA CONCENTRAZIONE DEI NERAZZURRI – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di stasera contro la Roma: una partita importantissima sotto tutti i punti di vista. Allo stadio Olimpico sarà una grande battaglia tra due squadre che lottano per le zone nobili della Serie A: i giallorossi sono quarti, la Dea è quinta ad un solo punto. Vincere sarebbe importante non solo per il morale, ma anche in termini di obbiettivi stagionali e classifica: ora come ora è un campionato equilibrato e una striscia positiva potrebbe portare gli orobici ad una posizione veramente molto interessante per una ex provinciale ormai diventata grande.

LA ZONA CHAMPIONS E’ VICINA, QUESTIONE DI TESTA PER I TRE PUNTI A ROMA – La Roma è una squadra che ora come ora sta nelle zone nobili della classifica di Serie A, ma l’Atalanta è vicinissima ai giallorossi e stasera si potrebbe compiere il grande salto. La Dea è notevolmente motivata e questo sarà decisivo per le sorti del match. Con una vittoria i nerazzurri si avvicinerebbero al terzo posto in classifica occupato dal Napoli, riconfermando quello che è stato fatto di buono l’anno scorso. Certo, per raggiungere il massimo risultato servirà essere pronti al 100% ma per l’Atalanta è una grande opportunità.