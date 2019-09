ATALANTA, IL BILANCIO DELLE CONVOCAZIONI IN NAZIONALE – Oggi si è conclusa la prima tornata per quanto concerne le Nazionali, e l’Atalanta ha avuto la grande opportunità di vedere i suoi giocatori in questo contesto: un traguardo così ambito come quello di poter indossare la maglia della propria nazione è merito soprattutto della capacità nerazzurra di saper sfruttare al meglio il potenziale dei suoi giocatori. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Dea ha diramato un comunicato nella quale veniva emanato il bilancio per quanto concerne gli orobici in Nazionale.

ATALANTA CONVOCAZIONI NAZIONALI: IL COMUNICATO DELLA SOCIETA’ BERGAMASCA