ATALANTA-FIORENTINA: LA SFIDA TRA I BERGAMASCHI E I TOSCANI – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha bisogno di riscattare la brutta prestazione in UEFA Champions League contro la Dinamo Zagabria: un 4-0 che ha dimostrato che l’emozione, in certe circostanze, può essere un fattore decisivo anche in negativo. Aldilà di ciò i nerazzurri sono quinti in classifica (due vittorie e una sconfitta) in campionato e sono intenzionati a raggiungere la seconda vittoria consecutiva. A far visita in quel di Parma (lo stadio di Bergamo è ancora in fase cantieristica) c’è la Fiorentina di Vincenzo Montella: avversario da non sottovalutare nonostante sia in piena zona retrocessione (un solo punto in tre partite: nella quale ha pareggiato contro la Juventus Campione d’Italia, sfiorando anche la vittoria nei minuti finali). Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e andiamo ad analizzare i convocati di Gian Piero Gasperini in vista di Atalanta-Fiorentina contro i toscani allo stadio Ennio Tardini.



ATALANTA-FIORENTINA: I CONVOCATI DI GIAN PIERO GASPERINI

99 BARROW Musa

15 DE ROON Marten

19 DJIMSITI Berat

11 FREULER Remo

95 GOLLINI Pierluigi

10 GOMEZ Alejandro

8 GOSENS Robin

33 HATEBOER Hans

41 IBANEZ Roger

18 MALINOVSKYI Ruslan

5 MASIELLO Andrea

9 MURIEL Luis

2 TOLOI Rafael

21 CASTAGNE Timothy

13 ARANA Guilherme

6 PALOMINO José

88 PASALIC Mario

31 ROSSI Francesco

72 ILICIC Josip

57 SPORTIELLO Marco

4 KJAER Simon

91 ZAPATA Duvan