ATALANTA-FIORENTINA FORMAZIONI: URGE RISCATTO PER I NERAZZURRI – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini non ha cominciato con il piede giusto contro la Dinamo Zagabria in UEFA Champions League, ma certamente le motivazioni non mancano per quanto riguarda il proseguimento del campionato di Serie A 2019-20. La Dea affronterà la Fiorentina di Montella: avversario che viene dal pareggio contro la Juventus, ma non assolutamente da sottovalutare aldilà che i viola siano in piena zona retrocessione. Il popolo atalantino è carico e in quel di Parma ci sarà tanta gente per portare la squadra verso il secondo successo di fila: anche per fare un salto importante in classifica. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e andiamo ad analizzare le probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina.

ATALANTA-FIORENTINA FORMAZIONI: LE SCELTE DI ENTRAMBI GLI ALLENATORI

Per l’Atalanta potrebbe scalpitare Luis Muriel visto che è stato a riposo contro la Dinamo Zagabria, ma è difficile prevedere un cambio in attacco dove Zapata, Ilicic e Gomez sono inamovibili. Centrocampo e fasce senza particolari cambiamenti. In difesa scalpita Palomino. Gli ospiti schiereranno un classico 3-5-2 con Ribery e Chiesa in attacco, Dalbert e Lirola sulle fasce. Pulgar, Badelj e Castrovilli cercheranno di dare appoggio a centrocampo.

ATALANTA-FIORENTINA FORMAZIONI

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Djimsiti, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Chiesa