ATALANTA-FIORENTINA GASPERINI: L’ATTESA E’ FINITA – Per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è tempo di riscattare la brutta sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria: 4-0 con una Dea completamente in bambola nella quale l’emozione è risultata decisiva in negativo. Aldilà di ciò i nerazzurri sono quinti in classifica in campionato e sono intenzionati a raggiungere la seconda vittoria consecutiva. A far visita in quel di Parma (lo stadio di Bergamo è ancora in fase cantieristica) c’è la Fiorentina di Vincenzo Montella: avversario da non sottovalutare nonostante sia in piena zona retrocessione (un solo punto in tre partite). Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e andiamo ad analizzare le parole dell’allenatore dell’Atalanta Gasperini.

ATALANTA-FIORENTINA GASPERINI: LA SITUAZIONE PRIMA DI DOMANI

Atalanta-Fiorentina Gasperini / LE PAROLE DEL MISTER – “Non siamo arrivati in Champions League per non praticare il nostro modo di giocare. Non è stata una questione di modulo, perché il 3-5-2 è un modulo che abbiamo trovato nelle tre gare di Serie A con Spal, Torino e Genoa. Ora come ora conta concentrarsi sulla partita contro la Fiorentina, poi alla Roma mercoledì e al Sassuolo sabato prossimo. C’è un calendario troppo fitto per potersi piangere sul latte versato. Abbiamo perso per meriti altrui e per errori nostri”.