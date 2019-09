Atalanta-Fiorentina streaming gratis e Diretta Tv Serie A

Atalanta-Fiorentina si giocherà al Tardini, l’ultima partita di campionato casalinga dell’Atalanta lontana da Bergamo.

L’Atalanta arriva da un brutto esordio in Champions League e cercherà sicuramente il riscatto. ecco a questo proposito le parole del capitano della Fiorentina, Pezzella, il 19 Settembre: “Ieri ha sofferto un po’, ma è una squadra forte. Sono arrabbiati e domenica prossima vorranno sfruttare questi sentimenti, ma noi vogliamo prendere la prima vittoria“.

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): 95 Gollini; 2 Toloi, 6 Palomino, 19 Djimsiti; 21 Castagne, 15 de Roon, 18 Pasalic, 8 Gosens; 19 Malinovskyi; 72 Ilicic, 10 Zapata. A disp.: 57 Sportiello, 31 Rossi, 5 Masiello, 4 Kjaer, 41 Ibanez, 33 Hateboer, 13 Arana, 11 Freuler, 10 Gomez, 9 Muriel, 99 Barrow. All. Gasperini.

Fiorentina (3-5-2): 69 Dragowski; 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 22 Caceres; 21 Lirola, 78 Pulgar, 5 Badelj, 8 Castrovilli, 29 Dalbert; 25 Chiesa, 7 Ribery. A disp.:1 Terracciano, 17 Ceccherini, 6 Ranieri, 23 Venuti, 15 Cristoforo, 21 Zurkowski, 24 Benassi, 1 Sottil, 9 Pedro, 28 Vlaovic, 18 Gezzal, 10 Boateng. All. Montella.

Arbitro: Orsato di Schio.

Ecco dove vedere Atalanta-Fiorentina in diretta tv e streaming 22 Settembre

Atalanta-Fiorentina ore 18.00

Diretta Tv: Sky Sport

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Per vedere Atalanta Fiorentina in TV hai bisogno di un abbonamento Sky con il pacchetto Sky Calcio. Se soddisfi questo requisito, la gara sarà visibile con ampio pre partita e post partita su Sky Sport HD e Sky Sport Serie A, canale 202.

Se invece non avete un abbonamento Sky potete sottoscrivere, senza vincoli, un abbonamento Now TV.