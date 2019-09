ATALANTA FREULER: LA PRESTAZIONE DELLO SVIZZERO – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è riuscita a portare a casa una vittoria importantissima contro la Roma: decisive le reti di Duvan Zapata e Marten de Roon ieri sera. Con questo successo i nerazzurri salgono al terzo posto in classifica, in piena zona Champions League: risultato pienamente soddisfacente. Uno dei giocatori che ieri sera si è ben messo in mostra è sicuramente il centrocampista svizzero dell’Atalanta Freuler: autore di una grandissima prestazione con tanto di assist per il primo goal del numero 91 atalantino. Il ritorno di una pedina che per la squadra orobica è assolutamente fondamentale sotto tutti i punti di vista.

UN GIOCATORE RITROVATO: PER L’ATALANTA E’ DECISIVO – Per il centrocampista dell’Atalanta Freuler è stata più o meno una partenza abbastanza altalenante: non degna di quel centrocampista che da tre anni sta facendo sognare Bergamo e la sua gente. Appena trovata la forma giusta, contro la Roma il numero 11 atalantino ha sfornato una prestazione abbastanza buona attraverso tecnica, qualità, grinta ma soprattutto l’assist vincente per il goal di Duvan Zapata. Certo, nel frattempo la Dea aveva scoperto Malinovskyi e rivitalizzato in mediana un Pasalic confermato dopo il performante girone di ritorno, ma il rientro (tecnicamente parlando) di Remo renderà il centrocampo dell’Atalanta ancora più completo di prima. Per lui è un punto di partenza; soprattutto per ripetere (e magari migliorare) quello che è stato fatto di buono con la maglia nerazzurra.