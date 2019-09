L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla prossima sfida di campionato contro il Genoa di Andreazzoli. Una partita apertissima sotto tutti i punti di vista, tra due squadre che vogliono vincere per fare un passo importante in classifica. Certo, c’è anche di mezzo l’esordio in UEFA Champions League contro la Dinamo Zagabria, ma per gli orobici è importante pensare prima al match contro i liguri: anche per riscattare la sconfitta contro il Torino di Walter Mazzarri (3-2 dove non è bastata la doppietta di Duvan Zapata). La società bergamasca si sta dimostrando grande non solo sotto il profilo dei risultati, ma anche per quanto concerne i lavori al Gewiss Stadium.



ATALANTA, I LAVORI AL GEWISS STADIUM



SPUNTANO I NUOVI SEGGIOLINI: L’ATTESA AUMENTA IL DESIDERIO – Per la nuova Curva Pisani è il momento di mettere i seggiolini: componenti che danno un bel colpo sotto il punto di vista estetico. I posti a sedere sono colorati con un blu scuro (quasi nero) con la scritta 1907 colorata di bianco. Sui social stanno circolando le fotografie dall’interno della struttura e c’è grandissima soddisfazione da parte di tutti. Il direttore Roberto Spagnolo ha detto che manca ancora tanto, ma fino ad ora è uno spettacolo architettonicamente parlando: e chissà quando sarà completa al 100%.