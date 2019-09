ATALANTA GOMEZ: LA RICONFERMA DEL CAPITANO – La Dea guidata da Gian Piero Gasperini ha nettamente confermato la propria forza battendo il Sassuolo per 4-1. Una partita nella quale i nerazzurri hanno dominato sotto tutti i punti di vista con una superiorità disarmante, chiudendo il match dopo soli 45 minuti di gioco. Con questo risultato gli orobici consolidano il terzo posto in classifica, avvicinandosi al duo composto sia dalla Juventus che dall’Inter di Antonio Conte. Una delle pedine che ieri si è messo in evidenza è sicuramente il capitano dell’Atalanta Gomez: autore di una prestazione superlativa, nonché il segno di una grande crescita costante partita dopo partita.

LA SITUAZIONE DELL’ATTACCANTE DELL’ATALANTA GOMEZ

DELIZIA CALCISTICA, CON ROMANTICISMO ARGENTINO – Contro il Sassuolo, il Papu disputa un match grandioso nella quale si dimostra protagonista sia a livello individuale che sotto il profilo collettivo. Sulla trequarti favorisce il gioco ai suoi compagni di squadra ma soprattutto è autore di una straordinaria doppietta. Perché si parla di romanticismo? La risposta sta non solo nelle marcature citate prime, ma nel modo in cui le ha realizzate: di corsa, saltando l’uomo solo come lui sa fare, esprimendo una qualità invidiabile. Il capitano dell’Atalanta Gomez ormai è diventato un punto fermo per la Dea e il suo modo di fare (sia dentro che fuori) è assolutamente determinante in positivo: in attesa di scrivere una pagina importante anche in Champions League.